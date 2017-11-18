Çankaya’da işçiler greve

CHP'li Çankaya Belediyesi
'nin yaklaşık iki yıldır temizlik işçilerine yönelik baskısı devam ediyor. Baskılara artık dayanamayan ve haklarını elde etmek isteyen katı atık, çöp toplama ve nakliye hizmeti yapan 600 işçi önümüzdeki hafta grev yapmaya hazırlanıyor. Mahkeme kararına rağmen DİSK'e bağlı sendikalarının yetkisiz kılındığını ifade eden Nakliyat-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Norm Altaş İş Ortaklığı, Çankaya Belediyesi'nin katı atık, çöp toplama ve nakliye hizmetini yapan 600 işçinin çalıştığı bir alt işveren, taşerondur. İşçiler yıllardan beri örgütsüz, sendikasız, toplu iş sözleşmesiz, taşeron cehenneminde çalışmaya mahkûm edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
MAHKEME KARARINI VERDİ
Mahkeme kararıyla Çankaya Belediyesi ve alt işveren Norm Altaş şirketinde yetkili sendika olduklarını belirten Nakliyat-İş, "Çankaya Belediyesi Norm Altaş işvereni sendikamızın yetki belgesinin iptali ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ihtiyar-ı tedbir yoluyla durdurulması için İş Mahkemesi'ne dava açmıştır. Ankara
31. İş Mahkemesi işverenin bu hukuksuz istemini ret etmiş ve toplu iş sözleşmesi prosedürünün devam etmesine karar vermiştir" açıklamasında bulundu. DİSK'e bağlı sendikadan yapılan açıklamaya göre ayrıca, "Çankaya Belediyesi ve Norm Altaş'ta 6356 Sayılı Yasaya göre toplu iş sözleşmesi prosedürü devam etmiş işveren sendikamızın toplu iş sözleşmesi teklif tasarısı maddelerini görüşmek yerine her aşamada yetki belgemizi tartışmaya devam etmiştir. TİS teklif tasarısının tamamı ile ilgili uyuşmazlık tutanağı tutulmuştur. Arabulucu aşamasında da bir sonuç alınamamıştır. Arabulucu raporu sendikamıza ulaşmıştır. Sendikamız 6356 Sayılı Yasaya göre önümüzdeki en kısa sürede grev kararı ve uygulama tarihi ile ilgili kararı üyelerimizle birlikte alacak ve Çankaya Belediyesi'ne bildirerek, greve başlanacaktır" açıklamalarında bulundu. SABAH Ankara'ya konuşan bir çalışan, "Şirkete bağlı 600 işçi önümüzdeki günlerde iş bırakacak. Bu greve sendikalı olmayan 15-20 kişilik bir grup arkadaş katılmayacak. Sendikal haklarımızı elde edene kadar da grevimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
TALEP REDDEDİLDİ
SABAH'a konuşan Nakliyatİş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Çankaya Belediyesi'nin alt işvereni olan şirkette çalışan 600 sendika üyemiz önümüzdeki hafta greve başlayacak. Grev kararı ve günü belediyeye ve şirkete bildirilecek. Çankaya'da bu süre içerisinde arkadaşlarımızın iş bırakma eylemi nedeniyle çöpler toplanmayacak ancak burada arkadaşlarımızın anayasal hakkı söz konusu. Belediye Başkanı Alper Taşdelen
'den randevu talep ettik ancak talebimiz reddedildi. Haklarımızı elde edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
ÇÖP KRİZİ YAŞANABİLİR
Çankaya Belediyesi'ni işçilerin örgütlenme, sendikalı olma, toplu iş sözleşmesi hakkına saygı göstermeye çağıran sendikanın işçileri, 2015 yılında da bir eylem gerçekleştirmişti. Aralarında CHP üyesi de olan 2'si engelli 97 işçiyi sendikalı oldukları için kapı dışarı koyan Çankaya Belediyesi, SABAH Ankara'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından kovduğu işçileri yeniden işe almıştı. 600 temizlik işçisinin greve gitmesiyle önümüzdeki günlerde Çankaya'da büyük bir çöp krizi yaşanabilir. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in olası bir krizde nasıl yol izleyeceği ise merak konusu oldu.