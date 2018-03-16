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Artankara başladı

Ankara’nın önemli sanat fuarlarından birisi olma özelliğini taşıyan ARTANKARA misafirlere özel gerçekleşen etkinlikle başladı

ÇAĞATAY ATEŞSOY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018
Artankara başladı
Binlerce sanatçı ve sanat eseri ile yerli ve yabancı birçok galeriyi bünyesinde barındırma özelliği taşıyan ARTANKARA misafirlere verilen davetle başladı. Etkinlik açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Kültür sanat konusunda burada çok güzide bir topluluk var. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, Cumhuriyetimizin temeli milli kültürdür" şeklinde konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Yayman ayrıca, "Biz sanatı sanat olarak değil, hayat olarak görüyoruz ve sanat hayattır diyoruz. Bu yüzden bizler Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkiye'de ne varsa, hangi kültür varsa o kültürü yaşatmak ve korumak gibi bir vazifemiz var. Ankara kültür alanında, turizm alanında çok önemli çalışmalara imza atıyor. Ankara Türkiye'nin başkenti ve dünyanın da sayılı başkentlerinden birisidir. Ankara'ya en çok yakışan kültürdür, sanattır, kitaptır ve sanatçılarımızdır. Biz bu anlamda inşallah önümüzdeki dönemde Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili bakanımızın sözü var. 2019 yılı içerisinde AKM tamamlanacak ve Ankaralıların hizmetine sunulacak" dedi. Yayman'ın konuşmasının ardından ödüller verildi. Ödül töreninin ardından misafirlere müzik dinletisi sunuldu.

FUARA GELEN SANATÇILAR MUTLU VE İLGİDEN MEMNUN

Füsun Gönder(Ressam): Ankaralı bir ressamım. Buraya 3. katılımım. Fuar kişisel sergilerden çok daha farklı bir ortam. Gezeni çok. Bütün resim camiası bir arada, getirisinin çok fazla olduğuna inanıyorum.
Kim Yong Moon (Koreli seramik sanatçısı-akademisyen): Hacettepe Üniversitesi'nde seramik bölümünde eğitim veriyorum. Buraya üçüncü katılışım. Burada ortam çok güzel ve Ankara'da çok güzel bir aktivite alanı olduğunu düşünüyorum.
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Artankara başladı
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