Artankara başladı

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sanatçı ve sanat eseri ile yerli ve yabancı birçok galeriyi bünyesinde barındırma özelliği taşıyan ARTANKARA misafirlere verilen davetle başladı. Etkinlik açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Kültür sanat konusunda burada çok güzide bir topluluk var. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, Cumhuriyetimizin temeli milli kültürdür" şeklinde konuştu.Yayman ayrıca, "Biz sanatı sanat olarak değil, hayat olarak görüyoruz ve sanat hayattır diyoruz. Bu yüzden bizler Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkiye'de ne varsa, hangi kültür varsa o kültürü yaşatmak ve korumak gibi bir vazifemiz var. Ankara kültür alanında, turizm alanında çok önemli çalışmalara imza atıyor. Ankara Türkiye'nin başkenti ve dünyanın da sayılı başkentlerinden birisidir. Ankara'ya en çok yakışan kültürdür, sanattır, kitaptır ve sanatçılarımızdır. Biz bu anlamda inşallah önümüzdeki dönemde Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili bakanımızın sözü var. 2019 yılı içerisinde AKM tamamlanacak ve Ankaralıların hizmetine sunulacak" dedi. Yayman'ın konuşmasının ardından ödüller verildi. Ödül töreninin ardından misafirlere müzik dinletisi sunuldu.Ankaralı bir ressamım.Buraya 3.katılımım. Fuarkişisel sergilerdençok daha farklıbir ortam. Gezeniçok. Bütün resimcamiası bir arada,getirisinin çokfazla olduğunainanıyorum.HacettepeÜniversitesi'ndeseramik bölümündeeğitim veriyorum.Buraya üçüncükatılışım. Buradaortam çok güzel veAnkara'da çok güzelbir aktivite alanı olduğunudüşünüyorum.