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Ekonominin nabzı Yıldırım Kule’de attı

Giriş Tarihi: 16.3.2018
Ekonominin nabzı Yıldırım Kule’de attı
Ankara'nın prestijli projesi Yıldırım Kule, düzenlenen "İş Sohbetleri" nde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden birbirinden başarılı isimleri ağırladı. Gigant Swiss Consulting AG Avrupa Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Direktörü Aysun Karaytuğ, Ekonomist Dr. İsmet Demirkol ve Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül'ün katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Türkiye ve dünya ekonomisi mercek altına alındı. Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda; teknolojiye yatırım yapılmasının önemi vurgulandı.
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Ekonominin nabzı Yıldırım Kule’de attı
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