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Osmanlı siftahın peşinde

Giriş Tarihi: 16.3.2018
Osmanlı siftahın peşinde
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Başkent ekibinde sakatlıkları süren Raheem Lawal, Özer Hurmacı, Avdija Vrsajevic ve Luiz Carlos, Kardemir Karabükspor karşısında forma giyemeyecek. Osmanlıspor ligde geçen hafta sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almıştı. Son 3 maçını kaybetmeyen morsarılılar, rakibi karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.
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Osmanlı siftahın peşinde
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