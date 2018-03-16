Osmanlı siftahın peşinde

Osmanlıspor
, Spor Toto Süper Lig'in 26.
haftasında bugün Kardemir Karabükspor'a
konuk olacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda
oynanacak
karşılaşma, saat 20.00'de
başlayacak.
Başkent ekibinde sakatlıkları süren Raheem Lawal
, Özer Hurmacı
, Avdija Vrsajevic
ve Luiz Carlos
, Kardemir Karabükspor
karşısında
forma giyemeyecek. Osmanlıspor
ligde geçen hafta sahasında Bursaspor'u 2-1
yenerek ikinci yarıdaki ilk galibiyetini
almıştı. Son 3
maçını kaybetmeyen morsarılılar,
rakibi karşısında bu sezon ilk
deplasman galibiyetini hedefliyor.