Toprak sevgisi davalık oldu

BUGÜN NELER OLDU

Başkentte yaşayan 59 yaşındaki Hemengül Ceylan'ın toprak sevgisi mahkemeye taşındı. Emekli olduktan sonra toprak ve doğa ile baş başa yaşamak isteyen Hemengül Ceylan, boşandığı eşinin yakın akrabasının toprağını satın aldı. Toprak Bütünlüğünü Koruma Kanunu'ndan haberi olmayan ve uyarılmayan Ceylan hisse sahipleriyle davalık oldu. Tapuyu üzerine aldıktan sonra kendisine dava açıldığını söyleyen Ceylan, "Köyümde kendi toprağıma bir şeyler ekmek istemiştim, başıma böyle işlerin geleceğinden haberim yoktu" dedi. Sebze ve meyve yetiştirme hayalini şimdilik balkonunda gerçekleştiren Ceylan, "30 dönümlük bir arsayı 15 bin lira vererek almıştım Bu yaştan sonra dava masrafları için işe girmek zorunda kaldım. Allah doğrunun yanında 3 evladımın hakkını yedirmeyeceğim" dedi.