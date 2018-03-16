“Zaferin mimarı Valery Hoca”

BUGÜN NELER OLDU

kentindedüzenlenenhem bireyselkategoridehemde takım kategorisindetarihi başarılaraimza atansporcularıilevedüzenledikleribasın toplantısındakonuştu.gerçekleştirilen basın toplantısındakonuşmasınasporculara teşekkür ederekbaşlayan"Zaferler komutanlarıylaanılır. Zaferin mimarıhocadır" dedi.Eskrimin hak ettiği yerehenüz ulaşmadığını belirten"Bu yolda hızlı bir şekilde ilerlemekteyiz"ifadesini kullandı.Alınan sonuçların,özellikle altın madalyanınTürkiye'ninözel günler yaşadığıdöneme denk geldiğinedikkati çeken, "Madalyalaraskerlerimizteröristlerden temizlerkengeldi.yolundaki kahramanlarımızınzaferve sağlıkla ailelerinedönmelerini diliyorum"diye konuştu.Sponsorlukkonusunda destek isteyen, "Daha fazla kamp ve dahafazla müsabakaya gidebilmemiziçin sponsorluk gelirlerine ihtiyacımızvar. Kimseden nakit paraistemiyoruz ama malzeme, organizasyonlarakatılım masrafları, eğitim,yolculuk masraflarının karşılanmasışeklinde sponsorluklarbeklemekteyiz" dedi.ise "Ben ne yaptım?Hiç...Çocuklar çıktılar,oynadılar. İnşallahbir sene içindediğer branşlardada başarılar gelecek"şeklinde görüşbelirtti.datakım arkadaşlarıylagurur duyduğunusöyledi.üçüncüsü olan Aylin Çakır da, "Bu ailem ve beni destekleyen herkesin başarısı" dedi. Daha sonda Deniz Selin Ünlüdağ'a, altın madalya kazandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mesajın da yer aldığı bir kolaj çalışması hediye edildi.