“Zaferin mimarı Valery Hoca”

Rusya'nın Sochi
kentinde
düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda
hem bireysel
kategoride
hem
de takım kategorisinde
tarihi başarılara
imza atan Kadın Kılıç Takımı
sporcuları
ile Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı
ve Baş Antrenörü Valery Shturbabin
düzenledikleri
basın toplantısında
konuştu. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Konferans Salonu'nda
gerçekleştirilen basın toplantısında
konuşmasına
sporculara teşekkür ederek
başlayan Başkan Atalı
,
"Zaferler komutanlarıyla
anılır. Zaferin mimarı Valery
hocadır" dedi.
Eskrimin hak ettiği yere
henüz ulaşmadığını belirten Atalı
,
"Bu yolda hızlı bir şekilde ilerlemekteyiz"
ifadesini kullandı.
Alınan sonuçların,
özellikle altın madalyanın
Türkiye'nin
özel günler yaşadığı
döneme denk geldiğine
dikkati çeken Atalı
, "Madalyalar
askerlerimiz Afrin'i
teröristlerden temizlerken
geldi. Afrin
yolundaki kahramanlarımızın
zafer
ve sağlıkla ailelerine
dönmelerini diliyorum"
diye konuştu.
Sponsorluk
konusunda destek isteyen Başkan Atalı
, "Daha fazla kamp ve daha
fazla müsabakaya gidebilmemiz
için sponsorluk gelirlerine ihtiyacımız
var. Kimseden nakit para
istemiyoruz ama malzeme, organizasyonlara
katılım masrafları, eğitim,
yolculuk masraflarının karşılanması
şeklinde sponsorluklar
beklemekteyiz" dedi. ÇIKTILAR OYNADILAR Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin
ise "Ben ne yaptım?
Hiç...
Çocuklar çıktılar,
oynadılar. İnşallah
bir sene içinde
diğer branşlarda
da başarılar gelecek"
şeklinde görüş
belirtti. Avrupa Şampiyonu Deniz Selin Ünlüdağ
da
takım arkadaşlarıyla
gurur duyduğunu
söyledi. KOLAJLI HEDİYE AVRUPA
üçüncüsü olan Aylin Çakır da, "Bu ailem ve beni destekleyen herkesin başarısı" dedi. Daha sonda Deniz Selin Ünlüdağ'a, altın madalya kazandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mesajın da yer aldığı bir kolaj çalışması hediye edildi.