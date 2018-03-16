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“Zaferin mimarı Valery Hoca”

Rusya’da Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde eden Kadın Kılıç Takımı TOHM’da basın mensuplarıyla buluştu

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018
“Zaferin mimarı Valery Hoca”
Rusya'nın Sochi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda hem bireysel kategoride hem de takım kategorisinde tarihi başarılara imza atan Kadın Kılıç Takımı sporcuları ile Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı ve Baş Antrenörü Valery Shturbabin düzenledikleri basın toplantısında konuştu. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşmasına sporculara teşekkür ederek başlayan Başkan Atalı, "Zaferler komutanlarıyla anılır. Zaferin mimarı Valery hocadır" dedi. Eskrimin hak ettiği yere henüz ulaşmadığını belirten Atalı, "Bu yolda hızlı bir şekilde ilerlemekteyiz" ifadesini kullandı. Alınan sonuçların, özellikle altın madalyanın Türkiye'nin özel günler yaşadığı döneme denk geldiğine dikkati çeken Atalı, "Madalyalar askerlerimiz Afrin'i teröristlerden temizlerken geldi. Afrin yolundaki kahramanlarımızın zafer ve sağlıkla ailelerine dönmelerini diliyorum" diye konuştu. Sponsorluk konusunda destek isteyen Başkan Atalı, "Daha fazla kamp ve daha fazla müsabakaya gidebilmemiz için sponsorluk gelirlerine ihtiyacımız var. Kimseden nakit para istemiyoruz ama malzeme, organizasyonlara katılım masrafları, eğitim, yolculuk masraflarının karşılanması şeklinde sponsorluklar beklemekteyiz" dedi.

ÇIKTILAR OYNADILAR
Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin ise "Ben ne yaptım? Hiç... Çocuklar çıktılar, oynadılar. İnşallah bir sene içinde diğer branşlarda da başarılar gelecek" şeklinde görüş belirtti. Avrupa Şampiyonu Deniz Selin Ünlüdağ da takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

KOLAJLI HEDİYE
AVRUPA üçüncüsü olan Aylin Çakır da, "Bu ailem ve beni destekleyen herkesin başarısı" dedi. Daha sonda Deniz Selin Ünlüdağ'a, altın madalya kazandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mesajın da yer aldığı bir kolaj çalışması hediye edildi.
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“Zaferin mimarı Valery Hoca”
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