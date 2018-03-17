Başkan Tuna gençlerle buluştu

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BUGÜN NELER OLDU

üyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, AK Parti Gençlik Kolları Mahalle Başkanları Toplantısı'nda gençlerle buluştu. Tuna'nın gündeminde yaklaşan 2019 seçimleri vardı. Tarih bilincinin önemini hatırlatan Tuna, "Bütün Haçlılar bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye karşı cephe almış durumda sizler kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz, Türkiye geleceğe o kadar emin adımlarla yürür" dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçeceği 2019 seçimlerinin önemine vurgu yapan Tuna, "2019 seçimlerini yüksek oy oranı ile almamız, geleceğimiz için çok önemli. 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçilmesi için çok çalışmalıyız. Su uyur düşman uyumaz" ifadelerini kullandı.