BUGÜN NELER OLDU

DÜN Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölücü hainler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı sebebiyle şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu şu ifadeleri kullandı: "İçinden geçtiğimiz zor günlerde üzerimize akla hayale gelmeyecek yollardan saldıran küresel emperyalist 77 düvel ve onlara uşaklık eden kafir piyonlar, İlay-ı Kelimetullah'ın yeryüzündeki son ordusu Mehmetçiğimizin hassasiyetlerini bildiği için Kur'an-ı Kerim'e bomba tuzaklayabilecek kadar alçaklaşıyor. Mehmetçiklerimizi milletçe ve ümmetçe dua ile şükran ile selamlıyoruz. İlay-ı Kelimetullah'ı yüceltmek için toprağı mübarek kanıyla sulayıp bize vatan yapan Kur'an, vatan, bayrak fedailerinin şefaatlerine Rabbim bizleri de mazhar etsin inşallah. Kur'an şehitlerimizden Orhan'ımız için de yakınlarına büyük Türk milletine ve İslam ümmetine sabır ve başsağlığı, gazilerimize şifalar diliyorum." Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yalçın Topçu Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev ve beraberindeki Özbek işadamları heyetini kabul etti. Türk dünyası devletleri için, "Yedi Devlet–Tek Millet" tabirini kullanan Topçu, "Yüzyıllardır ayrı kalmış ortak ataların torunları olarak bugün medeniyet coğrafyamızın Medine'si konumundaki Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbek kardeşlerimle bir araya gelmekten mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.