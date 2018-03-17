Cinayetin zanlısı Kayseri’de yakalandı

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BUGÜN NELER OLDU

amak'ta birlikte yaşadığı M.K.'nin boşandığı eşi K.K.'yi av tüfeğiyle öldürdükten kaçan B.D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Zanlının Kayseri'de olduğunun tespit edilmesi üzerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şehir girişinde gözaltına alınan B.D., Ankara'dan gelen polislere teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. B.D., 7 Mart'ta K.K.'yi evinin önünde av tüfeğiyle öldürmüştü. Zanlı B.D, daha sonra firar etmişti.