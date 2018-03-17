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Cinayetin zanlısı Kayseri’de yakalandı

Giriş Tarihi: 17.3.2018
Cinayetin zanlısı Kayseri’de yakalandı
Mamak'ta birlikte yaşadığı M.K.'nin boşandığı eşi K.K.'yi av tüfeğiyle öldürdükten kaçan B.D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Zanlının Kayseri'de olduğunun tespit edilmesi üzerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şehir girişinde gözaltına alınan B.D., Ankara'dan gelen polislere teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. B.D., 7 Mart'ta K.K.'yi evinin önünde av tüfeğiyle öldürmüştü. Zanlı B.D, daha sonra firar etmişti.
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Cinayetin zanlısı Kayseri’de yakalandı
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