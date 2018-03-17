BUGÜN NELER OLDU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bekâr ya da yalnız yaşayanlara da koruyucu aile olma imkânı veren uygulamayla yeni bir aile kuran 26 yıllık avukat Hülya Sarsam, kızının gelişiyle evinin sıcak bir yuvaya dönüştüğünü söyleyerek, "Kızım bana zamanı doğru kullanmayı öğretti. Bana göre dünyadaki en güzel ses, çocuk kahkahası. Ondaki gelişimi izlemek dünyadaki en büyük haz" dedi. Yıllar önce ziyaret ettiği yuvadaki çocukların, hep kendisine dokunmak istediğine, gözlerindeki sevgi açlığına şahit olan Sarsam, maddi anlamda her şeye sahip olduğunu ancak hayatında bir boşluk hissettiğini söyledi. Sarsam, "Hem kendi hayatımdaki boşluğu doldurmak, içimde yıllar önce hapsolan çocukların gözlerini özgürleştirmek hem de bir çocuğun hayatına dokunup onun hayatını güzelleştirmek için koruyucu aile olmaya karar verdim" diye konuştu. Koruyucu aile olmak için başvuru yaptıktan sonra bir yıldan uzun süren bekleme anını, "heyecan dolu bir hamilelik süreci"ne benzeten Sarsam, kızıyla karşılaştığı sırada hissettiklerini şöyle dile getirdi: "Karşılaştığımızda kızım 2 yaşındaydı. İnsanlarla göz teması kurmaya çekinecek kadar kırgın bir melek duruyordu karşımda. Kızımı gördüğüm an hayatta artık başka bir amacım daha vardı, onun o gülmeyen yüzünü güldürmek. Onunla hayatım bütünüyle değişti. Yalnız yaşadığım için evi genellikle otel gibi kullanıyordum. Kızımın gelişiyle evim sıcak bir yuvaya dönüştü. İşten akşam saat 9'larda, 10'larda çıkıyordum. Bitiremediğim işlerden yakınıyordum. Kızım bana zamanı doğru kullanmayı öğretti. Bana göre dünyadaki en güzel ses çocuk kahkahası. Evimizde onun kahkahaları çınlıyor. Birlikte olduğumuz 4 yılı aşan süreçte inanılmaz bir gelişim yaşadı. Ondaki gelişimi izlemek dünyadaki en büyük haz."aile olmayı düşünenlere tavsiyelerde bulunan Sarsam, "Selvi boylum al yazmalım" filmindeki "Sevgi neydi? Sevgi dostluktu, sevgi iyilikti, sevgi emekti" repliğini hatırlatarak, şunları belirtti: "Koruyucu aileliğin tanımı bu bence. O kadar çok seviyorsunuz ki onu. Biyolojik olarak doğurduğunuz çocuktan hiç farkı yok. Birileri 'Senin biyolojik çocuğun yok, nereden biliyorsun?' diyebilir. Ama benim biyolojik çocuğu olup ikinci ya da üçüncü çocuğuna koruyucu aile olmuş arkadaşlarım var. Onlar da aynı şekilde tanımlıyorlar bu sevgiyi."