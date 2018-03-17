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İş adamlarından kütüphane desteği

Giriş Tarihi: 17.3.2018
İş adamlarından kütüphane desteği
ANKARA Fenerbahçeli İşadamları Derneği'nin (AFİDER), Altındağ'daki ATO 65. Yıl Ortaokulu'nda yaptırdığı kütüphane törenle açıldı. AFİDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aygüney, "2017 Ocak ayında yönetime biz geldik. Yönetim kurulu olarak aldığımız kararda sadece bir taraftar derneği olmak değil, aynı zamanda topluma hizmet amaçlı sosyal projeler geliştirmeyi hedefledik. Bunun doğrultusunda ilk kütüphanemizi geçtiğimiz aylarda açmıştık. Şuanda 2. kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.
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İş adamlarından kütüphane desteği
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