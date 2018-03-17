Kastamonu başkente taşındı

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Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bu yıl 14'ncüsü düzenlenen, "Başkentte Kastamonu Günleri" Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla açıldı. Tanıtım günlerinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kurtulmuş, Kastamonu'nun bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini ve bu kapsamda, yıl boyunca çok güzel tanıtım faaliyetlerinin yürütüleceğini bildirdi.Türkiye'nin birbirinden değerli doğal, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olduğuna işaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Bu kültürel zenginliklerimizi ve doğal güzelliklerimizi Türkiye'nin önemli 'yumuşak güç' unsurları olarak kullanacağız. Türkiye'nin daha iyi tanıtılmasını, uluslararası alandaki rekabeti ve mücadelesini daha iyi yapan bir ülke haline gelmesini inşallah temin edeceğiz. Bunun için de bütün gücümüzle gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Etkinliğin ikinci gününde de SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat ve SABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'la birlikte stantları gezerek etkinlik hakkında bilgi aldı.Etkinliğinaçılışını yapanKültür ve TurizmBakanı Kurtulmuş,Türkiye'nin geçen yıl 3,5 milyonAlman misafire ev sahipliğiyaptığını belirterek, "Şimdiye kadaryapılan rezervasyon bilgilerini üst üstetopladığımızda 2018 yılında 5 milyon Almanmisafirimizi Türkiye'de ağırlayacağız" diyekonuştu. Bakan Numan Kurtulmuş, hafta başındanitibaren gerçekleştirdiği Rusya'daki temaslarınada değinerek, şöyle devam etti: "Geçen 4 milyon 700bin Rus misafirimiz vardı. Bu sene ise yaklaşık 6 milyoncivarında Rus misafirin gelmesi, turist olarak ziyaret etmesibekleniyor. Bu rakamlar da bize umut, müjde veriyor."Bakan Kurtulmuş, Kastamonu'nun da bu büyük turizm pastasındanyeteri kadar payını alması için dünyaya en iyi şekildetanıtılması gerektiğinin altını çizdi.