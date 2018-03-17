Kastamonu başkente taşındı

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bu yıl 14'ncüsü düzenlenen, "Başkentte Kastamonu Günleri" Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla açıldı. Tanıtım günlerinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kurtulmuş, Kastamonu'nun bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini ve bu kapsamda, yıl boyunca çok güzel tanıtım faaliyetlerinin yürütüleceğini bildirdi. SABAH'TAN ÇIKARMA
Türkiye'nin birbirinden değerli doğal, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olduğuna işaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Bu kültürel zenginliklerimizi ve doğal güzelliklerimizi Türkiye'nin önemli 'yumuşak güç' unsurları olarak kullanacağız. Türkiye'nin daha iyi tanıtılmasını, uluslararası alandaki rekabeti ve mücadelesini daha iyi yapan bir ülke haline gelmesini inşallah temin edeceğiz. Bunun için de bütün gücümüzle gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Etkinliğin ikinci gününde de SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat ve SABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'la birlikte stantları gezerek etkinlik hakkında bilgi aldı. 'TURİZM RAKAMLARI BİZE UMUT VERİYOR'
Etkinliğin
açılışını yapan
Kültür ve Turizm
Bakanı Kurtulmuş,
Türkiye'nin geçen yıl 3,5 milyon
Alman misafire ev sahipliği
yaptığını belirterek, "Şimdiye kadar
yapılan rezervasyon bilgilerini üst üste
topladığımızda 2018 yılında 5 milyon Alman
misafirimizi Türkiye'de ağırlayacağız" diye
konuştu. Bakan Numan Kurtulmuş, hafta başından
itibaren gerçekleştirdiği Rusya'daki temaslarına
da değinerek, şöyle devam etti: "Geçen 4 milyon 700
bin Rus misafirimiz vardı. Bu sene ise yaklaşık 6 milyon
civarında Rus misafirin gelmesi, turist olarak ziyaret etmesi
bekleniyor. Bu rakamlar da bize umut, müjde veriyor."
Bakan Kurtulmuş, Kastamonu'nun da bu büyük turizm pastasından
yeteri kadar payını alması için dünyaya en iyi şekilde
tanıtılması gerektiğinin altını çizdi.