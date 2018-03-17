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Kastamonu başkente taşındı

“Başkentte Kastamonu Günleri”, AKM’de start aldı. Vatandaşlar, ikinci gününde de etkinliğe büyük ilgi gösterdi

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
Kastamonu başkente taşındı
Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bu yıl 14'ncüsü düzenlenen, "Başkentte Kastamonu Günleri" Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla açıldı. Tanıtım günlerinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kurtulmuş, Kastamonu'nun bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini ve bu kapsamda, yıl boyunca çok güzel tanıtım faaliyetlerinin yürütüleceğini bildirdi.

SABAH'TAN ÇIKARMA
Türkiye'nin birbirinden değerli doğal, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olduğuna işaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Bu kültürel zenginliklerimizi ve doğal güzelliklerimizi Türkiye'nin önemli 'yumuşak güç' unsurları olarak kullanacağız. Türkiye'nin daha iyi tanıtılmasını, uluslararası alandaki rekabeti ve mücadelesini daha iyi yapan bir ülke haline gelmesini inşallah temin edeceğiz. Bunun için de bütün gücümüzle gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Etkinliğin ikinci gününde de SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat ve SABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'la birlikte stantları gezerek etkinlik hakkında bilgi aldı.

'TURİZM RAKAMLARI BİZE UMUT VERİYOR'
Etkinliğin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Türkiye'nin geçen yıl 3,5 milyon Alman misafire ev sahipliği yaptığını belirterek, "Şimdiye kadar yapılan rezervasyon bilgilerini üst üste topladığımızda 2018 yılında 5 milyon Alman misafirimizi Türkiye'de ağırlayacağız" diye konuştu. Bakan Numan Kurtulmuş, hafta başından itibaren gerçekleştirdiği Rusya'daki temaslarına da değinerek, şöyle devam etti: "Geçen 4 milyon 700 bin Rus misafirimiz vardı. Bu sene ise yaklaşık 6 milyon civarında Rus misafirin gelmesi, turist olarak ziyaret etmesi bekleniyor. Bu rakamlar da bize umut, müjde veriyor." Bakan Kurtulmuş, Kastamonu'nun da bu büyük turizm pastasından yeteri kadar payını alması için dünyaya en iyi şekilde tanıtılması gerektiğinin altını çizdi.
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Kastamonu başkente taşındı
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