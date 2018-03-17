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Minikler organik sebze tohumu ekti

Giriş Tarihi: 17.3.2018
Minikler organik sebze tohumu ekti
GIda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gölbaşı Belediyesi iş birliğiyle organik sebze tohumu ekimi gerçekleştirildi. 'Gelecek sizsiniz, geleceğimizsiniz' sloganı ile ilköğretim öğrencileriyle birlikte gerçekleşen etkinlikte konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla beraber organik tohumları toprakla buluşturmak için bir araya geldik. Domates ve biber fidelerini toprakla buluşturduk. 1 ay sonra bu fideleri kendilerine vereceğiz. Böylece yetiştiriciliğin önemini onlara anlatmış olduk" diye konuştu.
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Minikler organik sebze tohumu ekti
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