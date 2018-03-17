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Neşter tutan eller müziğe de hayat veriyor

Farklı üniversite hastanelerinde medikal ve cerrahi uygulamalara imza atan eller, mesai saati sonrası profesyonel olarak içinde yer aldıkları müziğe de hayat veriyor

Giriş Tarihi: 17.3.2018
Neşter tutan eller müziğe de hayat veriyor
Henüz çocukluk yıllarında başlayan müzik sevdasıyla yola çıkan, ortaokul yıllarından üniversiteye kadar uzanan serüvenin kahramanı 4 hekim, belli günlerde akşamları sahneye çıkarak hem müzikle ruhları besliyor hem de tıbbi tedaviyle hastaları iyileştiriyor. "Blend" isimli grubun kurucularından olan ve grupta baterist olarak yer alan Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ve Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Onur Konuk ile grubun elektrogitaristleri TOBB ETÜ Tıp Fakültesi'nde Doç. Dr. Erdem Aktaş ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Doç. Dr. Mert Ertunç, yine Hacettepe'de Araştırma Görevlisi Dr. Fatih Aktoz, hekimlikle müziği uzun yıllardır birlikte götürmeye çalışıyor. Grup üyeleriyle birlikteliklerinin ortaokul yıllarına dayandığını anlatan Prof. Dr. Onur Konuk, üniversite döneminde Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi bünyesindeki bir müzik kulübüne üye oluklarını ifade etti. Konuk, "Müzik kulübü, bizim için tıp fakültesinin yanında ikinci bir okul oldu. Burada saz, davul, gitar gibi çeşitli enstrümanların eğitimini aldık. Bu eğitimi verenler de yine bizim üst sınıfta müzikle uğraşan hekim adaylarıydı. Nasıl hekimlikte usta-çırak ilişkisi varsa müzik kulübünde de öyleydi" dedi. Konuk, bir 14 Mart Tıp Bayramı'nda ilk kez sahne tozunu tattıklarını ve müziğin daha sonra da hayatlarında her zaman yer aldığını belirtti.
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Neşter tutan eller müziğe de hayat veriyor
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