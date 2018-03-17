Polatlı’da belediye üniversite işbirliği

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Polatlı Belediyesiyle birlikte yapılacak çalışmaları görüşmek isteyen Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Gözlüberk Özlü ve öğretim üyeleri ile Ankara Emek Soroptimist Kulübü temsilcileri Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı ziyaret etti. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç, şehrin değerlerinin tanıtımı için çeşitli üniversitelerle çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Koç, "Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesiyle de Frig Gordion dönemi ve Sakarya Savaşına ait takı, giysi, heykel, magnet tasarımları yapacak'' diye konuştu.