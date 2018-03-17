Yenimahalle’de bahar hazırlığı

BUGÜN NELER OLDU

YENİMAHALLE Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bahar hazırlıklarına başladı. Çalışmalar kapsamında ilçenin dört bir yanında bulunan ağaçlar budandı, çim biçme ve yabani ot temizliği devam ediyor. Aynı zamanda çim biçme ve yabani ot temizliğine de devam eden ekipler, park, bahçe ve çocuk oyun alanlarında uzayan çimleri biçti ve yabani otları temizleyerek çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesine olanak sağladı. Çalışmaları gören vatandaşlar, "Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.