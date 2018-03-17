Yılın basın fotoğrafları açıklandı

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Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince (TFMD) düzenlenen "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" yarışmasında dereceye girenler, TFMD Başkanı Rıza Özel tarafından derneğin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan ve 33 yıldır aralıksız olarak düzenlenen organizasyona bu yıl, 3 bin 200'ün üzerinde fotoğraf katıldı. 8 dalda yapılan değerlendirmede 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül aldı.Anadolu Ajansı (AA) "Yılın Basın Fotoğrafı" ile farklı dallarda 3 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 5 özel ödül olmak üzere toplam 17 ödüle layık görülürken, "Foto Röportaj" ikinciliği Sabah Gazetesi'nden Murat Şengül'ün ve üçüncülüğü de Hürriyet'ten İbrahim Yurtbay'ın oldu.Yarışmanın jüri üyeleri arasında da fotoğrafta duayen isimler yer aldı. Afganistan'da eşi tarafından burnu kesilen Aisha isimli kadının portresiyle, 2010 yılında Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü kazanan Jodi Bieber Güney Afrika'dan, Reuters Haber Ajansı'nın Wider Image Editorü Gabrielle Fonseca Johnson İngiltere'den ve Hollanda Haber Ajansı ANP'nin Türk kökenli Fotoğraf Editörü Pelin Tatli Hollanda'dan, Antalya'daki jüri toplantısı için TFMD'nin konuğu oldu. Geçtiğimiz yıl dünya basın fotoğrafı ödülünü kazanan AP Türkiye Fotoğraf Editörü Burhan Özbilici, Türkiye'nin yakından tanıdığı foto muhabiri Coşkun Aral, Pulitzer ödüllü Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Anadolu Ajansı Görsel Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İlhan Demir yer aldı.