Yılmaz ameliyat oldu

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Ankara Toptancı Hali'nde hamallık yaparak geçimini sağlayan 29 yaşındaki Ali Yılmaz tedavi gördüğü Keçiören Sanatoryum Hastanesinde akciğer ameliyatı oldu. Haberimizin üzerine sigortası olmadığı için tedavi masraflarını karşılayamayan ve iki kızı ile ailesine bakmakta güçlük çeken Yılmaz'ın imdadına MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner yetişti. Yılmaz 2 gün içinde taburcu olacak.Ankara Toptancı Hali'nde hamallık yaparak geçimini sağlayan 29 yaşındaki Ali Yılmaz, işyerinde çalıştığı esnada kamyonun kasasındaki patates çuvalı üzerine düşmüştü. Arkadaşları tarafından Ankara Hastanesi'ne kaldırılan koyu Ankaragücü taraftarı Ali Yılmaz, mide kanaması teşhisi konularak evine gönderildi. Eve gelince fenalaşan ve kan kusmaya başlayan Yılmaz, bu seferde Keçiören Sanatoryum Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde Yılmaz'ın akciğerine giden damarların patladığı öğrenildi. Bunun üzerine anjiyo yapılan Yılmaz'ın akciğerlerinin bir kısmı da çürüdü. Nefes almakta zorluk çeken Yılmaz'ın hastanede ayrıca 'bronşektazi' hastası olduğu da ortaya çıktı. Patates çuvalının üzerine düşmesi sonucu hastaneye kaldırılmasaydı 2 çocuk babası Ali Yılmaz'ın bu hastalık sebebiyle yaklaşık 5 ay içerisinde böbrek ve akciğerlerini kaybedeceği ortaya çıktı. Göğüs Hastalıkları Bölümünde tedavi altına alınan ve akciğerlerinin yüzde 38'inin alındığını söyleyen Ali Yılmaz, "İlk kapalı ameliyatı denediler. Kapalı ameliyat başarısız olunca açık ameliyatı denediler. 5 saat süren ameliyat başarılı geçti. Nefes alıp verirken zorlanıyorum" diye konuştu.