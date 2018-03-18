Ankara’dan Çanakkale’ye pedal çevirdi

Çanakkale'deki 18 Mart etkinliklerine katılmak üzere 13'ü kesintisiz olmak üzere 15 yıl bisikletiyle Ankara'dan Gelibolu Yarımadası'na gelen 74 yaşındaki Fahri Yılmaz, bu sene de geleneği bozmayıp, 4 gün pedal çevirerek Gelibolu Yarımadası'na ulaştı. Fahri Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri için 15 yıldır bisikletiyle Ankara'dan kente geldiğini söyledi. Türkiye'nin "manevi başkenti" olarak kabul edilen Çanakkale'ye gelmekten büyük onur duyduğunu ifade eden Yılmaz, 74 yaşında olmasına rağmen 700 kilometrelik parkuru yorgunluk hissetmeden geçirdiğini anlattı. Çanakkale yolculuğunu şehitler için dua edebilmek için ömrü yettiği sürece devam ettirmek istediğini dile getiren Yılmaz, "Ben 12 yaşımdan itibaren bisiklet kullanıyorum. 15 yıldır da Çanakkale'ye şehitlerimize Fatiha okumak için yollara düşüyorum" dedi. Yılmaz, Çanakkale'de 18 Mart'ta kazanılan zaferin bir benzerinin 15 Temmuz akşamı kazanıldığına dile getirdi. O akşam tankları, havadaki uçakları ve yaşananları bizzat gördüğünde, gözünde Çanakkale'deki savaşın canlandığını anlatan Yılmaz, "15 Temmuz akşamı hain FETÖ mensupları insanları katletti. Yaşım itibariyle çok darbe gördüm. Ancak böyle hain olanına ilk kez şahit oldum ve dedim ki bu akşam ikinci kez 18 Mart Zaferi'ni kazanacağız. Çok şükür hainler önünde diz çökmedik. Kazanan ülkemiz oldu ve şükürler olsun ki ben 74 yaşımda yine Çanakkale'ye gelerek şehitlerimizi anmak için ellerimi semaya kaldırabildim" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU