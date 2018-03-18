Carmen alkış topladı

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 2015-2016 Sanat Sezonu'nda prömiyeri gerçekleştirilen ve üç sezondur sahnelenen G. Bizet'in dünyaca ünlü "Carmen" operasının 20. temsili sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan izleyiciler salonu doldururken, eserde "Carmen" rolünü canlandıran Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Sezin Kirişçi, "Don Jose" rolünü canlandırdı. Carmen oyunu salonu dolduran sanatseverler tarafından büyük alkış aldı.

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