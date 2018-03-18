Rutubetli evde yaşam mücadelesi

Akvaryumdaki balıkları ve 3 kedisiyle rutubetli bir kapıcı dairesinde yaşam mücadelesi veren Yakup Yalçın yetkililerin sesini duymasını istedi. 10 yıl önce kaybettiği anne ve babasının ardından harabeye benzeyen rutubetli bir kapıcı dairesinde kedileriyle yaşamaya devam eden Yalçın, zor günler geçirdiğini anlattı. Doğuştan kalça çıkıklığı hastalığı olan Yalçın, mahalledeki çocukların alay konusu olduğunu söyledi. Kimisinin topal, kimisinin çöpçü, kimisinin de kapıcı parçası diye alay ettiği Yalçın'ın, mahallede ölüme terk edilen kedileri sahiplendiği ve onlara gözü gibi baktığı öğrenildi.

ONUN HAYAT ARKADAŞI KEDİLERİ

SABAH Ankara, başkentin ortasında, yüksek binaların arasında kapıcı dairesinde yaşam mücadelesi veren Yakup'un sesine kulak verdi. Hayatla sınavı çocukluk döneminde başlayan Yalçın'ın ömrünün büyük bir kısmı babasının isteği üzerine ayakkabı dükkanlarında çıraklık yaparak geçti. Ömründe hiç evlenmemiş olan Yalçın kendisine hayat arkadaşı olarak kedileri seçti. Gündelik olarak kazandığı paralarla kedilere mama alan ve onların ihtiyaçlarını gideren Yalçın hayvanlara eziyet edildiğini görünce içinin acıdığını söyledi. Gücü tükenen ve yaptığı gündelik işlerde 30-40 lira karşılığında çalıştığını belirten Yalçın, "Bana güneş gören 2 göz odalı ev verseler, bir de düzenli iş gocunmadan çalışırım. Evim küf kokuyor. Kedilerim ve kendi sağlığım için endişeleniyorum" diye konuştu.

EV VE İŞ İSTEDİ

?Komşuları kullanmadığı eşyaları Yakup'a veriyor, o da gelen her eşyayı alarak harabe evinin bir köşesine koyuyor. Yakup'un 'atmaya kıyamıyorum' dediği eşyalar kir ve toz içinde... Devletten 3 ayda bir gıda yardımı alan Yakup, rutubetli evden çıkmak istediğini belirtti. 'Kira derdi olmadan bu evde yıllarca oturdum fakat artık nefes alamıyorum' diyen Yakup, "Kışları zehirlenme ihtimalim bile olsa mecburen soba yakıyorum. Soba boruları zaman zaman devriliyor. Yetkililer bir yardım eli de bana uzatsın, gelip yaşadığım evi görsünler" dedi.

YAKUP ZOR DURUMDA

?Apartman sakinleri ve mahalleden birçok komşusu da Yakup'un zor durumda olduğunu söyleyerek devletin yardım etmesini istedi. Evden kötü kokular geldiğini ve bu kokuların binayı da sardığını ifade eden komşular, evin sağlık açısından hiç de elverişli olmadığını dile getirdi.