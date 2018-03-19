1,5 milyonluk ‘cep’ operasyonu

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Ankara'da düzenlenen telefon kaçakçılığı operasyonunda 1,5 milyon TL piyasa değerinde bin 726 adet cep telefonu ele geçirilirken, şüpheli Murat K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Piyasaya kaçak telefon sürüleceğine dair bir ihbarları değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Teknik takip başlatan ekipler, cep telefonu kaçakçısını takibe aldı.Polis ekipleri hummalı takip sonucu kaçakçıların yol haritasını belirledi. Kaçak telefon ve aparatlarının yasa dışı yollardan İran sınırından ülkeye girdiği, doğu ve güneydoğu illerine getirilip büyük şehirlere nakledildiği tespit edildi. Şebekenin Ankara'da bulunan teması kısa zamanda belirlendi. Polis, şahsın izini sürdü. Ankara'ya ulaştırılan kaçak mallar piyasaya sürüleceği sırada operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçının sürekli kullandığı Pursaklar ilçesinde bulunan apartman dairesine baskın düzenlendi. Çilingirci ile açılan dairenin kaçak mallar için depo olarak kullanıldığı görüldü. Kaçakçılık malları için depo olarak kullanılan daireye "aile evi" süsü vermek isteyen şüpheli Murat K.'nin eve yatak odası ve oturma odası takımı yerleştirdiği belirlendi.Kaçakçılıktimleri evde ve kaçakçının aracında geniş çaplı arama başlattı. Çoğunluğu akıllı telefon olan çeşitli markalarda piyasa değeri 1,5 milyon TL eden bin 726 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca 20 adet tablet bilgisayar, 800 adet batarya, 138 adet şarj aleti, 417 adet powerbank şarj cihazı, 224 adet kulaklık ele geçirildi. Evdeki aramalarda en dikkat çekici şey ise çeşitli markalara ait etiketler oldu. 637 adet marka etiketi bulunurken, kaçakçının bu etiketlerle orijinal kutulara yerleştirdiği cep telefonlarını yurt içine ürün olarak piyasaya süreceği öğrenildi. Polis kaçak ürünlere el koyarken, şüpheli Murat K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.