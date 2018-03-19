Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Baharın müjdecisi Ankara çiğdemleri açtı

Baharın müjdecisi Ankara çiğdemleri açtı

Giriş Tarihi: 19.3.2018
Baharın müjdecisi Ankara çiğdemleri açtı
Türkiye'de endemik, sarı çiçekli bir çiğdem türü olan ve adı "Ancyra"dan türetilen Ankara çiğdemi, baharın gelmesiyle çiçek açtı. Baharın müjdecisi olarak bilinen ve genellikle Şubat- Nisan ayları arasında çiçeklenen, 1000- 1600 rakımlarda görülen Ankara çiğdemi, Atılım Üniversitesi Doğa Parkı Mühendislik Fakültesi karşısında öğrencilerin fotoğraf çekimi için gözdesi oldu. Ankara çiğdemi (Crocus Ancyrensis) familyası süsengiller (Iridaceae) olup, ana vatanı Türkiye'dir. Kayalık, çalılık ve çamlık sahalarda görülen çiçek, ışıklı ortamları ve drenajı iyi toprakları sever ve soğanla üretilir.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Baharın müjdecisi Ankara çiğdemleri açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN