Londra ve 7 şehre direkt uçuş müjdesi

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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, mayıs ayında, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan, Londra'nın da aralarında bulunduğu 8 şehre direkt uçuş başlatılacağını söyledi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara ekonomisi ve ATO'nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına direkt uçuşların genişletildiğini, böylece Ankara'nın ticaret ağı hinterlandının da genişlediğini belirten Baran, ATO'nun girişimleri sonucunda, Ankara'dan Paris, Frankfurt, Berlin ve Viyana'ya direkt uçuşlar başlatıldığını, mayıs ayında ise Londra dahil 8 kente Ankara'dan direkt uçuşlar başlayacağını söyledi. Gürsel Baran'ı Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly ziyaret etti. Görüşmede, Avusturya'nın iş yapma kolaylığı açısından dünyada 22. sırada yer aldığına dikkati çeken Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için ATO olarak destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.