‘Neden ümitsiziz onu anlamadım’

Akhisarspor maçından bir puanla ayrılan Gençlerbirliği'ni zor günler bekliyor. Maçta Akhisar'ın golünü 43.dakikada Seleznov kaydetti. Beraberliği 90+3'de Skuletic'in golüyle yakalayan Gençlerbirliği'nin 8 maçı kaldı. Kırmızı-kara günden güne kan kaybetmeye devam ediyor. Gençlerbirliği taraftarları maçın başından sonuna kadar "Bizim için oyna, arman için oyna, forma için oyna, oyna gençler oyna" , "O forma kutsaldır hakkını verin" ve "Yönetim istifa" diyerek tepkilerini gösterdiler. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 1-1 biten Teleset Mobilya Akhisarspor maçına ilişkin, "İnsanlar her maçı kazanmamızı istiyor. Bu tür kayıplar olacaktır" dedi. Son dakikada gelen golün kendileri adına sevindirici olduğunu belirten Özat, "Belki de bizi ligde bırakacak bir gol olacak" diye konuştu. Kırmızı-siyahlı ekibin 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından 2 maç kaybettiğini hatırlatan Özat, "Kötü oynadığımız bir oyunda bile ilk yarı 2-0 öne geçebilirdik. Onlar da atabilirdi. Gol olacağını düşünmediğimiz pozisyonda gol geldi. Kazanmak adına her hamleyi yaptık. Bu 1 puanın önemi anlaşılacaktır" ifadelerini kullandı. Başkent ekibinde yeniden göreve başladıkları dönemden bugünkü hale gelinebileceğini kimsenin hayal dahi edemeyeceğini vurgulayan Özat, daha sonra şunları kaydetti: "Takım, Karabük'ten bile gerideydi. Kimin kolay maçı var, her takım zor maç oynayacak. 21 puanlı Konyaspor'un ümidi var, Osmanlıspor'un, Antalya'nın, Alanya'nın ümidi var. Biz neden ümitsizliğe kapılıyoruz onu anlamadım."