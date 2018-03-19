Yargıtay’ın 150. yılı konserle kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

Yargıtayın kuruluşunun 150'inci yılı dolayısıyla Yenimahalle Belediyesi'nin ev sahipliğinde konser düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde Yargıtay üyelerine özel bir konser verdi. Konserde yeryüzünde Türkçe konuşulan tüm bölgelerin geleneksel müzikleri seslendirildi. Abdullah Alper Kurbani'nin yönetiminde faaliyetlerini sürdüren topluluk, programa Çanakkale türküsü ile başladı. Türk dünyası ülkelerinden eserler seslendirildiği konserde Gökçe Küçükbakar, Ali Şar ve Fatih Ahmed Tektemur da dans gösterisi sergiledi.