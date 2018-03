Ankaragücü ‘ES’ti geçti

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1.Lig 28. hafta karşılaşmasında Ankaragücü evinde Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. Ankaragücü'nün şovu, sarı-lacivertli taraftarların muhteşem koreografisi ve hakem Ali Şansalan'ın düdüğüyle başladı. Takımına 3 puanı getiren o gole adını yazdıran Yusuf Abdioğlu ve 90 dakika Ankaragücü ağlarını koruyan genç yetenek Altay Bayındır SABAH Ankara'ya konuştu.72. dakikada skoru değiştiren ve takımına 3 puanı kazandıran Yusuf Abdioğlu, "Bizim için çok önemli maçtı. Golü atmak bana nasip oldu. Kesinlikle 3 puan almamız lazımdı. Çok mutluyuz. Rakibimiz kazanmıştı ve bizim üstümüze çıkmıştı. Bizim kazanmamız gerekiyordu. Şimdi Rize'yi de yakaladık. Rize de artık rahat değil. Şampiyon olmak için geldik. Bu takımı Allah'ın izniyle inşallah şampiyon yapacağız" diye konuştu. Abdioğlu, "Taraftarlarımızın enerjisiyle beraber biz de gittikçe saldırmaya başladık. Rakip takımda kontratağa iyi çıkan oyuncular vardı. Mecburen ister istemez tereddüt oluyor ama sonuçta biz bu maçları oynamaya alışkınız. Bizim yemeden atmamız lazımdı" ifadelerini kullandı.19 yaşındaki yetenekli kaleci Altay Bayındır'a oyunu geciktirmesinden dolayı 90. dakikada sarı kartı sorduk. Bayındır, "Böyle maçlarda olması gereken şeyler açıkçası... 1-0 öndesin son dakikalar gelmiş. Yenmemiz gereken bir maç. Şampiyonluğa önemli bir adım atacağız. Bizim için önemliydi ve bunları yapmak lazımdı açıkçası. Önemli olan kazanmaktı. Çok şükür kazandık. İnşallah önümüzdeki maçları da en iyi şekilde atlatıp hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşırız" dedi.Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, geriye 6 tane final gibi maçının kaldığını söyledi. Kartal, "İstanbulspor karşılaşmasından bugüne kadar oyuncularımıza çok coşkulu bir taraftarın olacağını bizi destekleyeceklerini biliyorduk. Biz sabırlı ve disiplinli oynayarak, topun bizde kalmasını sağlayarak güzel bir oyun formatı hazırladık. Hafta başından beri buna çalıştık. Her şey planladığımız gibi oldu. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Farklı da kazanabilirdik. Neredeyse rakibe pozisyon vermedik. Bu galibiyeti her zaman her yerde bizi destekleyen taraftara hediye ediyoruz. Önümüzde 6 tane final maçımız var. Zirve yarışının içerisinde olmak istiyoruz. Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.Süper Lig ekiplerinden ve diğer liglerden, "Ankaragücü takımı taraftarıyla birlikte Süper Lig'e yakışır" söylemlerini birçok kez duyduk. Gerçekten bu işin hakkını veren taraftar... Ankaragücü taraftarı... 90 dakika hiç susmadan takımlarını ateşlediler. Maraton tribünü, "Şampiyon Ankaragücü" pankartını, kale arkası gecekondu tribünü ise sarı-lacivert karton ve dev Ankaragücü bayrakları görenlerin gözlerini kamaştırdı.