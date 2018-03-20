BUGÜN NELER OLDU

ÇİNİ sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal'ın eserleri Kore Büyükelçiliği'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 20 yıldır çini sanatına emek veren Hatice Şehnaz Baykal, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı, öğretim görevlisi ve bir anne. Baykal, bu sanata verdiği emeğin karşılığını çok çalışarak aldığını ifade ediyor. Baykal kendi atölyesindeki çalışmaların yanı sıra Hacettepe Üniversitesinde, ODTÜ'de, Çerkes Derneğinde konferans, workshop ve dersler vererek, kişisel sergiler açarak ve sayısız karma sergiye katılarak bu sanata büyük katkı sunuyor. Baykal, 19-21 Mart'ta Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde çini yapımını ve edindiği tecrübeleri aktaracak.