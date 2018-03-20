Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Baykal’ın eserleri Kore Büyükelçiliği’nde

Baykal’ın eserleri Kore Büyükelçiliği’nde

Giriş Tarihi: 20.3.2018
Baykal’ın eserleri Kore Büyükelçiliği’nde
ÇİNİ sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal'ın eserleri Kore Büyükelçiliği'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 20 yıldır çini sanatına emek veren Hatice Şehnaz Baykal, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı, öğretim görevlisi ve bir anne. Baykal, bu sanata verdiği emeğin karşılığını çok çalışarak aldığını ifade ediyor. Baykal kendi atölyesindeki çalışmaların yanı sıra Hacettepe Üniversitesinde, ODTÜ'de, Çerkes Derneğinde konferans, workshop ve dersler vererek, kişisel sergiler açarak ve sayısız karma sergiye katılarak bu sanata büyük katkı sunuyor. Baykal, 19-21 Mart'ta Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde çini yapımını ve edindiği tecrübeleri aktaracak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Baykal’ın eserleri Kore Büyükelçiliği’nde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN