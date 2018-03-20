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Çanakkale Şehitleri Anma Konseri

Giriş Tarihi: 20.3.2018
Çanakkale Şehitleri Anma Konseri
Ankara Devlet Opera ve Balesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi. Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenledi. Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri'nde, solist Esin Talınlı, Görkem Ezgi Yıldırım, Ferda Yetişer, Ayhan Uştuk ve Mehmet Yılmaz sahne aldı. Yaklaşık bir saat süren konserde, Muammer Sun'un "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet", Hasan Niyazi Tura'nın "Çanakkale Şehitleri", Artun Hoinic'in "Atatürk Kantatı" adlı eserleri seslendirildi.
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Çanakkale Şehitleri Anma Konseri
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