Dışı gecekondu, içi kumarhane

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YENİMAHALLE Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, daha önce Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yakacık Mahallesi'nde belirlenen 2 ayrı kumarhaneyi yerle bir etti. Kaçak yapı içerisinde kurulan kumarhanelerin özel bir mekân olarak tasarlanması, görenleri hayrete düşürdü. Baskın yapılan ilk kumarhanede mekânı günler öncesinden uyarılmasına rağmen boşaltmayan kumarhane sahibinin, duvarlara kurduğu projeksiyon sistemi ve kameralar dikkat çekti. Gecekonduyu andıran kumarhane içerisinde, işletme sahibinin ayrı bir bölmede kendisine tahsilat için de özel bir ofis yaptığı görüldü. Kumarhanede ayrıca içeriyi ve dışarda olup biteni gözlemlemek amacıyla güvenlik kameralarının da bulunduğu tespit edildi. Kumar oynattığı iddialarını kabul etmeyen işletme sahibinin aynı bahçe içerisinde bulunan diğer yapıda da ailesiyle birlikte yaşadığı belirlendi. Evi ile aynı bahçede olan kumarhaneyi kendisinin işletmediğini öne süren C.A, "Ben bu evi kiraya vermiştim, burada oyun oynatıldığından haberim yoktu" dedi. İşlemlerin ardından kumarhaneyi boşaltan belediye ekipleri, kaçak yapıyı çevreye zarar vermeden yıktı. Ekipler, içi daha önceden boşaltılmış olan diğer yapının da yıkımını gerçekleştirdi.