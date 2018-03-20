Herkes susacak Taraftar konuşacak

Bu
hayat Ankaragüçlüler için sadece Ankaragücü'nün menfaati üzerine kurulu. Hiçbir zaman Ankaragücü'nden başka bir şey düşünmüyoruz. Çoğumuz okuyoruz. Abilerimiz ablalarımız var çalışıp ekmeğinin peşinde koşan. Hepimiz bir şeyleri göze alıyoruz. Her türlü sıkıntımızda dermanımız Ankaragücü oluyor. Biz bu şehre aşığız, Kim ne derse desin inadına ANKARAGÜCÜ dedik bundan sonra da böyle olacak, çok oyunlar oynanıyor üstümüzde ama bilmiyorlar ki bu takımın taraftarı var ve bu taraftar o oyunları bozar ..! İlknur Yıllar
önce o vakit 8 yaşında bir çoçuktum mahalle büyüklerinden rahmetli Metin abi sürekli hafta sonları sarı lacivert giyinir, her hafta arkadaşları ile toplanıp maça gidiyor. Birgün cesaretimizi toplayıp, 'Abi bizi niye götürmüyorsun?' sorusunu sorduk bize birer lahmacun söyledi. Hepimizi karşısına aldı, bakın çocuklar ANKARAGÜCÜ bir AŞKTIR ya seveceksin ya seveceksin. Bizleri 19 Mayıs Stadına götürdü. Gözlerimize inanamadık binlerce kişi toplanmış tezahurat yapıp takıma destek veriyordu ve büyülendik resmen AŞIK olduk NE 3 büyükler ne başkası AŞK BU dedim. Mesut reis Biz
Ankaragücümüzü
karşılıksız sevdik
hiçbir çıkar
beklemeden sevdik.
Yeri geldi
aç kaldık, yeri
geldi sevgilimize
yol verdik. Yeri geldi ailemize
rest çektik. Ama hiçbir zaman
ANKARAGÜCÜMÜZÜ yalnız bırakmadık.
Köy kasaba demeden gezdik
en uzak deplasmanlara gittik.
Biz direndik, savaştık, cefa çektik.
Şimdi sefa sürme zamanı geldi. Bu
takım yenildi yine sevdik yine sevdik.
Lig'den düştü yine sevdik yalnız
bırakmadık. Biz bitti demeden
bitmez. Biz Ankaragüçlüyüz. Çağrı
demirdoğan Ankaragücü
sevgisi anlatılmaz
yaşanır.
Eskişehir'e gelince
Bizim muhatabımız
olamaz.
Olmaları için çok
ekmek yemeleri
lazım. Yılbaşında büyük ikramiye çıksa
bu kadar sevinmezdik. Allah'ın izniyle
Süper Lig'e çıkacağız. Koray akdoğan Eve
geldiğim zaman kızıma sarıldığım mutluluk gibidir ANKARAGÜCÜ. Masum bir çocuğun gözyaşı ne kadar değerliyse ANKARAGÜCÜ bizim için o kadardır. Ali YILMAZ Tüm
Ankara halkımızı kulübümüzün resmi ve ücretsiz mobil uygulamasını indirerek takımımıza destek olmaya davet ediyoruz. Destek sizden, şampiyonluk bizden. Evren bayt emür