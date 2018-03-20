Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Herkes susacak Taraftar konuşacak

Herkes susacak Taraftar konuşacak

Giriş Tarihi: 20.3.2018
Herkes susacak Taraftar konuşacak
Bu hayat Ankaragüçlüler için sadece Ankaragücü'nün menfaati üzerine kurulu. Hiçbir zaman Ankaragücü'nden başka bir şey düşünmüyoruz. Çoğumuz okuyoruz. Abilerimiz ablalarımız var çalışıp ekmeğinin peşinde koşan. Hepimiz bir şeyleri göze alıyoruz. Her türlü sıkıntımızda dermanımız Ankaragücü oluyor. Biz bu şehre aşığız, Kim ne derse desin inadına ANKARAGÜCÜ dedik bundan sonra da böyle olacak, çok oyunlar oynanıyor üstümüzde ama bilmiyorlar ki bu takımın taraftarı var ve bu taraftar o oyunları bozar ..! İlknur

Yıllar önce o vakit 8 yaşında bir çoçuktum mahalle büyüklerinden rahmetli Metin abi sürekli hafta sonları sarı lacivert giyinir, her hafta arkadaşları ile toplanıp maça gidiyor. Birgün cesaretimizi toplayıp, 'Abi bizi niye götürmüyorsun?' sorusunu sorduk bize birer lahmacun söyledi. Hepimizi karşısına aldı, bakın çocuklar ANKARAGÜCÜ bir AŞKTIR ya seveceksin ya seveceksin. Bizleri 19 Mayıs Stadına götürdü. Gözlerimize inanamadık binlerce kişi toplanmış tezahurat yapıp takıma destek veriyordu ve büyülendik resmen AŞIK olduk NE 3 büyükler ne başkası AŞK BU dedim. Mesut reis

Biz Ankaragücümüzü karşılıksız sevdik hiçbir çıkar beklemeden sevdik. Yeri geldi aç kaldık, yeri geldi sevgilimize yol verdik. Yeri geldi ailemize rest çektik. Ama hiçbir zaman ANKARAGÜCÜMÜZÜ yalnız bırakmadık. Köy kasaba demeden gezdik en uzak deplasmanlara gittik. Biz direndik, savaştık, cefa çektik. Şimdi sefa sürme zamanı geldi. Bu takım yenildi yine sevdik yine sevdik. Lig'den düştü yine sevdik yalnız bırakmadık. Biz bitti demeden bitmez. Biz Ankaragüçlüyüz. Çağrı demirdoğan

Ankaragücü sevgisi anlatılmaz yaşanır. Eskişehir'e gelince Bizim muhatabımız olamaz. Olmaları için çok ekmek yemeleri lazım. Yılbaşında büyük ikramiye çıksa bu kadar sevinmezdik. Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacağız. Koray akdoğan

Eve geldiğim zaman kızıma sarıldığım mutluluk gibidir ANKARAGÜCÜ. Masum bir çocuğun gözyaşı ne kadar değerliyse ANKARAGÜCÜ bizim için o kadardır. Ali YILMAZ

Tüm Ankara halkımızı kulübümüzün resmi ve ücretsiz mobil uygulamasını indirerek takımımıza destek olmaya davet ediyoruz. Destek sizden, şampiyonluk bizden. Evren bayt emür
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Herkes susacak Taraftar konuşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN