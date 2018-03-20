Herkes susacak Taraftar konuşacak

BUGÜN NELER OLDU

hayat Ankaragüçlüler için sadece Ankaragücü'nün menfaati üzerine kurulu. Hiçbir zaman Ankaragücü'nden başka bir şey düşünmüyoruz. Çoğumuz okuyoruz. Abilerimiz ablalarımız var çalışıp ekmeğinin peşinde koşan. Hepimiz bir şeyleri göze alıyoruz. Her türlü sıkıntımızda dermanımız Ankaragücü oluyor. Biz bu şehre aşığız, Kim ne derse desin inadına ANKARAGÜCÜ dedik bundan sonra da böyle olacak, çok oyunlar oynanıyor üstümüzde ama bilmiyorlar ki bu takımın taraftarı var ve bu taraftar o oyunları bozar ..! İlknurönce o vakit 8 yaşında bir çoçuktum mahalle büyüklerinden rahmetli Metin abi sürekli hafta sonları sarı lacivert giyinir, her hafta arkadaşları ile toplanıp maça gidiyor. Birgün cesaretimizi toplayıp, 'Abi bizi niye götürmüyorsun?' sorusunu sorduk bize birer lahmacun söyledi. Hepimizi karşısına aldı, bakın çocuklar ANKARAGÜCÜ bir AŞKTIR ya seveceksin ya seveceksin. Bizleri 19 Mayıs Stadına götürdü. Gözlerimize inanamadık binlerce kişi toplanmış tezahurat yapıp takıma destek veriyordu ve büyülendik resmen AŞIK olduk NE 3 büyükler ne başkası AŞK BU dedim. Mesut reisAnkaragücümüzükarşılıksız sevdikhiçbir çıkarbeklemeden sevdik.Yeri geldiaç kaldık, yerigeldi sevgilimizeyol verdik. Yeri geldi ailemizerest çektik. Ama hiçbir zamanANKARAGÜCÜMÜZÜ yalnız bırakmadık.Köy kasaba demeden gezdiken uzak deplasmanlara gittik.Biz direndik, savaştık, cefa çektik.Şimdi sefa sürme zamanı geldi. Butakım yenildi yine sevdik yine sevdik.Lig'den düştü yine sevdik yalnızbırakmadık. Biz bitti demedenbitmez. Biz Ankaragüçlüyüz. Çağrıdemirdoğansevgisi anlatılmazyaşanır.Eskişehir'e gelinceBizim muhatabımızolamaz.Olmaları için çokekmek yemelerilazım. Yılbaşında büyük ikramiye çıksabu kadar sevinmezdik. Allah'ın izniyleSüper Lig'e çıkacağız. Koray akdoğangeldiğim zaman kızıma sarıldığım mutluluk gibidir ANKARAGÜCÜ. Masum bir çocuğun gözyaşı ne kadar değerliyse ANKARAGÜCÜ bizim için o kadardır. Ali YILMAZAnkara halkımızı kulübümüzün resmi ve ücretsiz mobil uygulamasını indirerek takımımıza destek olmaya davet ediyoruz. Destek sizden, şampiyonluk bizden. Evren bayt emür