Kırıkkale’ye 27 milyonluk yatırım

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Orman ve Su İşleri Bakanlığınca geçen yıl Kırıkkale'de hizmete açılan bir baraj, 2 sulama tesisi ve 2 taşkın koruma tesisi için 27 milyon 251 bin lira harcama yapıldığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde yatırımlarına ara vermeden devam eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın, Kırıkkale'de özellikle su alanında yeni tesisler açarak vatandaşa hizmet vermeyi sürdürdüğü belirtildi.Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Kırıkkale'ye yeni tesisler kazandırmaya devam ettiği ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen projelerin uygulandığı Kırıkkale'de 2017 yılında 5 tesisin hizmete açıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "2017 yılı içerisinde Kırıkkale'de bir baraj, 2 sulama tesisi ve 2 taşkın koruma tesisini hizmete açan Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu tesisler için 27 milyon 251 bin lira tutarında harcama yaptı. Tamamlanan baraj ve sulama tesisleri ile 7 bin 610 dekar zirai araziyi suya kavuşturan bakanlık, bu tesislerle ülke ekonomisine de yıllık 4 milyon 946 bin lira katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca inşa edilen taşkın koruma tesisleriyle Kırıkkale ili Yukarı Mahmutlar köyü ve Yeşilvadi rekreasyon sahası ile 1 köy ve 26 bin 500 dekar zirai, taşkın zararlarından korunacak."