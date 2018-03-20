Öğrenciler müzede ders yaptı

Çankırı Müzesi ziyaretçilerin dikkatini çekme amacıyla tarihi kalıntılar eşliğinde bir çok etkinliğe imza atıyor. Ahmet Mecbur Efendi Bilim Merkezi 6. sınıf öğrencileri tarafından müzede ders yapıldı. İlk olarak müzeyi gezen öğrenciler tarihte yolculuk yaptı. Öğrenciler daha sonra öğretmenleri öğretmenleri ile birlikte paleontoloji dersini işledi.

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi 6. sınıf öğrencilerinden Ahmet Buğra Bozbıyık, müzede ders yapmanın çok güzel olduğunu söyledi. Bozbıyık müzede eskiden yaşamış canlı kalıntılarını gördüğünü ve çok etkilendiğini aktardı.

Öğrencilerden Neval Begüm Can ise müzeyi beğendiğini aktararak, "Burada ders işlemek çok güzelmiş. Eskiyi gördük ve birazda üzüldüm. Çünkü önceden buralar ormanlık ve sulak yerlermiş ama şimdi kuru toprak. Müzeye daha öncede gelmişti. İnsanların kullandığı eşyalar dikkatimi çekti" dedi.

Çankırı Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni Nazlı Barış, müzede ders işlemenin öğrencileri açısından çok daha faydalı olacağını düşündüğü için müzede ders yaptıklarını söyledi.

