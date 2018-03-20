Ziraat Bankası’nın rakibi Calzedonia

BUGÜN NELER OLDU

VOLEYBOLDA Erkekler CEV Kupası'nda mücadele eden Ziraat Bankası, yarı final rövanş maçında bugün İtalya'nın Calzedonia takımını ağırlayacak. TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Avusturya Federasyonundan Harald Sodja ve Bulgaristan Federasyonundan Borislav Yordanov hakem ikilisi yönetecek.İtalya'daki ilk karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Türk ekibi, turu geçmesi durumunda finalde Belogorie Belgorod (Rusya)-Asseco Resovia (Polonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Ziraat Bankası Başantrenörü Joshko Milenkoski, CEV Kupası'nda şu ana kadar iyi mücadele verdiklerini belirterek, "Artık kupaya ulaşma yolunda son 3 maçımız kaldı. Öncelikle evimizde oynayacağımız Calzedonia maçını kazanmamız gerekiyor. İtalya'da iyi bir oyunla güçlü rakibimizi yenmeyi başardık. Kaliteli oyunculardan kurulu bir rakibi ağırlayacağız. Hedefimiz maçı kazanarak finale çıkmak olacak" ifadelerini kullandı.