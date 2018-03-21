Akşam yemeğinde Fransız lezzetleri

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, bugün dördüncüsü düzenlenecek "Gout de France" etkinliği için Ankara'dan katılacak restoranların şefleri ile büyükelçilikte bir araya geldi. Fries, "Gout de France" (Fransız lezzeti) adıyla aynı anda 5 kıtada 150 ülkede Fransız usulü akşam yemeği düzenleneceğini belirtti. Fries, "Bu yıl etkinliğe Türkiye'den 11'i Ankara'dan olmak üzere toplam 34 restoran katılıyor. Bu da Türkiye'de etkinliğimize ve Fransız mutfağına duyulan ilginin bir göstergesidir" dedi. Etkinliğe tüm dünyada 3 bin 300 restoranın katılacağını belirten Fries, bugün büyükelçilik konutunda da bir akşam yemeği düzenleneceğini belirtti.

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