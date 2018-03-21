Ankara itfaiyesi’ne asansör eğitimi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli son dönemde artan asansör kazalarının önüne geçmek ve hayat kurtarmak amacıyla A'dan Z'ye asansör eğitimi aldı. Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) tarafından Asansör Mesleki Yeterlilik Ünitesi'nde verilen eğitim programında, Asansör Eğitmeni Ergin Hiçyılmaz'dan ders alan personel, uygulamalı kurtarmaya katıldıktan sonra sertifika aldı. Eğitim amiri Yasin Tahir Karaca, "Bu tür eğitimlerle personelimizin uzmanlığının artırılmasına devam edeceğiz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU