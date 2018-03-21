Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ankara itfaiyesi’ne asansör eğitimi

Ankara itfaiyesi’ne asansör eğitimi

Giriş Tarihi: 21.3.2018
Ankara itfaiyesi’ne asansör eğitimi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli son dönemde artan asansör kazalarının önüne geçmek ve hayat kurtarmak amacıyla A'dan Z'ye asansör eğitimi aldı. Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) tarafından Asansör Mesleki Yeterlilik Ünitesi'nde verilen eğitim programında, Asansör Eğitmeni Ergin Hiçyılmaz'dan ders alan personel, uygulamalı kurtarmaya katıldıktan sonra sertifika aldı. Eğitim amiri Yasin Tahir Karaca, "Bu tür eğitimlerle personelimizin uzmanlığının artırılmasına devam edeceğiz" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara itfaiyesi’ne asansör eğitimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN