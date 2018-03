Down sendromlu çocuklar Pursaklar’da mutlu

Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulu bünyesinde oluşturulan özel sınıflarda eğitim gören down sendromlu çocuklar, arkadaş ortamlarına adapta olma, el becerilerini kazanma, yeteneklerini keşfetme ve toplumla kaynaşma adına önemli eğitimler alıyor. 2016'da 20 öğrenciye 5'er kişilik sınıflarda özel eğitim veren Pursaklar Belediyesi bu hizmetiyle hem aileleri rahatlattı hem de bir kromozom fazlası olan down sendromlu çocukları yaşıtlarıyla kaynaştırıp tebessüm etmesini sağladı.

TÜRKİYE'DE 70 BİN CİVARINDA

En sık görülen genetik bozukluklardan biri olan Down sendromu yaklaşık olarak her 800 canlıdan biri down sendromlu olarak doğuyor. Dünya üzerinde 6 milyon civarında down sendromlu birey yaşıyor. Türkiye'de henüz net bir veri olmamakla birlikte Down Türkiye Down Sendromu Derneği'nin açıklamalarında 70 bin civarında Down sendromlu vatandaş olduğu tahmin edildiği söyleniyor. Down sendromlu doğan bebeklerin büyüme ve zihinsel gelişmeleri akranlarına nazaran yavaşlık gösteriyor. Bu yavaşlık yaş ilerledikçe yaşıtlarına oranla geride kalmışlık olarak kendini gösteriyor. Ancak Down sendromlulara uygun eğitimler verilerek Down sendromluları hayata kazandırmak mümkün. Bu eğitimlerde 0-2 yaşın önemiyse büyük. Down sendromlu raporu bulunan bebekler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Rehabilitasyon Merkezleri'nde ücretsiz eğitimlere katılabiliyor. Down sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Down sendromunu iyileştirecek veya yok edecek bir tıbbi tedavi bulunmuyor. Tek yol eğitim. Sosyalleşme, bu eğitimin vazgeçilmez bir parçası. Bu yüzden, down sendromlu bireylerin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber, ayrıştırılmadan yaşamaları gerekiyor.

+1 FARKLA AYNIYIZ

21/3 down sendromlu insanlarda 21'inci kromozomun 3 tane oluşunun simgesi kabul edilerek Birleşmiş Milletler 21 Mart'ı 'Dünya Down Sendromu Günü' olarak tanıdı. Down sendromunda iki adet olması gereken 21. kromozom üç adet oluyor. Bunun sonucunda da toplam kromozom sayısı 46'dan 47'ye çıkıyor. 1866'da İngiliz hekim John Langdon Down tarafından sistematik bir şekilde sınıflandırılarak bir sendrom olarak tanımlandı.