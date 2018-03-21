Dünyanın en büyük baklavası yapılacak

22-25 Mart'ta Ankara Congresium'da düzenlenecek 2018 Ankara Gastronomi Zirvesi'nin tanıtım toplantısı Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde yapıldı. Zinvede yaklaşık 400 kiloluk baklava, tek tepside yapılacak ve pişirilecek. Guinness rekorunu kırma denemesine, bütün Ankaralılar davet edildi. Başkentin turizmden hak ettiği payı alamadığını belirten Vali Ercan Topaca Ankara Gastronomi Zirvesi'nin buna destek olacağını söyledi. Topaca, "Tüm Ankaralıları zirveye davet ediyorum. Başkenti ve Ankara'nın damak tadını beraber tanıtalım" dedi.

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