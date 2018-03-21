Hafriyat kamyonu ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı

Ankara'da hafriyat kamyonu ile yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazası sonucu 14 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu metro köprüsü yakınında 06 FS 1753 plakalı hafriyat kamyonu ile Halis S. yönetimindeki 06 JPJ 94 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan minibüste bulunan 17 yolcudan 14'ü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün ayakta tedavi edildiği, bir yaralının durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜ DE YARALI

?Kaza, saat 08.30 sıralarında Ankara-İstanbul yolu üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara'dan Kahramankazan ilçesi istikametine giden Bülent A. yönetimindeki 06 FS 1753 plakalı kamyon, Ostim'den Kahramankazan'a giden Halis S.'nin kullandığı 06 JPJ 94 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanıp takla attı. Kazada minibüsün sürücüsü Halis S. ile birlikte araçta bulunan 13 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü Bülent A. ise kazayı yara almadan atlattı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

?Kazayı gören diğer araç sürücüleri ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza mahalline çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Yaralıları ambulanslara alan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Minibüs içinde sıkışan vatandaşların yardımına itfaiye erleri yetişti. Kaza yerine gelen ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu kurtarılan yaralılar, sedyeyle ambulanslara alındı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bulvarın 2 şeridi araç trafiğine kapanırken, başka kazaların önüne geçmek için polis ekiplerince önlem alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.