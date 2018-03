‘Kim onun kadar hayatın içinde ki?’

Serbest stil yüzmede Avrupa üçüncülüğü bulunan 27 yaşındaki down sendromlu sporcu Cengizhan Dönmez, Türkiye Noterler Birliği İlkokulunda memur olarak sürdürdüğü iş hayatının yanı sıra şimdi de yeni başladığı futbolda da başarılı olmak için çalışıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te organize edilen 2017 Down Sendromlular Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalya alan Cengizhan, en sevdiği branş olan yüzmede kendisine güvenini "12 yıldır Türkiye'de beni geçen olmadı" sözüyle gösteriyor. Futbol maçı izlemeyi, bilgisayara bakmayı, roman ve hikaye okumayı seven, magazin ve televizyon dizisi de takip eden Cengizhan, Türkiye Noterler Birliği İlkokulunda memurluk yaparak da iş hayatında yer almaya devam ediyor. Karşılaştığı herkesi de kendisi gibi gülümseten Cengizhan, şimdi de futbolda devlet büyükleriyle oynayacağı büyük maça hazırlanıyor.

"İYİ HAZIRLANDIK, KAZANACAĞIZ"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde Türkiye'de ilk kez oluşturulan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda yer alan Cengizhan, davetleri üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kabul ettiği maç için yüzme antrenmanlarının yanı sıra futbol idmanları yapıyor. Gençlerbirliği Kulübü bünyesinde spor faaliyetlerini sürdüren Cengizhan Dönmez, takım arkadaşlarıyla 10 günlük kamp yaptıklarını, iyi hazırlandıklarını belirterek maçta iddialı olduklarını ve kazanacaklarını söyledi. Kırmızısiyahlı kulüpte bir dönem oynayan Aleksandr Hleb'in formasını giyen, Aydın Karabulut ve Skecic ile Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma'nın futbolunu beğenen Cengizhan, "Yüzmeyle başladım ve spor sayesinde dünyayı gördüm" dedi.

YÜZMEYİ KENDİ BAŞINA ÖĞRENDİ

Baba Naci Dönmez, Cengizhan'ın yüzmeyi 5-6 yaşlarında öğrendiğini söyledi. "Denizde bir de baktım simit var ancak Cengizhan yok. Biraz sonra simidin arkasından yüzdüğünü gördüm" diyen Naci Dönmez, "Cengizhan sonra hep spor yaparak mutlu oldu. Hayatın içinde kaldı ve gülümsemeye devam etti" ifadelerini kullandı. Cengizhan'ın oldukça sosyal bir insan olduğunu, sporun her branşını takip etmeye çalıştığını, kitap okuyup televizyon seyrettiğini dile getiren baba Dönmez, "Baktığınız zaman kim onun kadar hayatın içinde ki?" değerlendirmesinde bulundu.

'ENERJİSİ TÜKENMİYOR'

Gençlerbirliği Kulübü yüzme antrenörü Onur Sağlam da Cengizhan'ın pozitif enerjisine ilişkin, "Yüzünden gülümsemesi eksik olmaz. Karşılaştığı herkesi de kendisi gibi gülümsetir" ifadelerini kullandı. Cengizhan'ın her şeyi yapabildiğine dikkati çeken Sağlam, "Evet Cengizhan yüzüyor, futbol oynamaya da başladı ve eminim bunda da başarılı olacaktır ama bence önemli olan Cengizhan'ın pozitif enerjisi. Cengizhan yüzünden tebessümü eksik etmiyor. Yüzme okulumuzda küçük küçük çocuklarımız var. Aralarındaki iletişim mükemmel. Umarım, yüzünden gülümsemesi eksik olmaz" dedi.