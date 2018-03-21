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Kutlu Zafer

Giriş Tarihi: 21.3.2018
Kutlu Zafer

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl dönümü Ankara'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda 'Kutlu Zafer' kapsamında anma programı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başlayan anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun Kahramanlık Türkülerine eşlik eden vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları'nın 'Vatan İçin' adlı oyununu da seyrederken duygulu anlar yaşadı.

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