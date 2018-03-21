Mamak, İzmir’den galibiyetle döndü

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig (TB2L) B grubu 19. hafta müsabakasında Mamak Belediyesi Basketbol Takımı deplasmanda oynadığı maçta İzmir Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı'nı 71-81 mağlup etti.

EN SKORER ÖMER KAĞAN

?Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçta yeşil-beyazlıların en skorer ismi ise, 18 sayı ile Ömer Kağan Göğüş oldu. Maça iyi başlayamayan Mamak, ilk periyodu 25-20 geride kapattı. 2. periyota ise fırtına gibi başlayan Mamak, başarılı atışlarla ilk yarıya 39-48 önde girdi. Karşılıklı sayılarla geçen 3. periyotta da üstünlüğü kaptırmayan yeşil-beyazlılar, maçı da 71-81 kazanarak ligin bitimine son 3 maç kala önemli bir avantaj elde etti. Hem deplasmanda hem de kendi evlerinde başarılı sonuçlar aldıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Play-off'lara kalmak için ilk 8 takım arasında olmamız gerekiyor. Takımımız şuan 28 puanla 7. sırada bulunuyor. Sporcularımızda bunun bilinci ile son ana kadar ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Kendilerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu