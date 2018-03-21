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Pursaklar’a 34 giysi kumbarası

Giriş Tarihi: 21.3.2018
Pursaklar’a 34 giysi kumbarası

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için devam eden sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehrin belirlenen noktalarına 34 adet 'Kullanılmış Ayakkabı ve Giysi Kumbarası' yerleştirildi. Yeni uygulamaya konan kullanılmış ayakkabı ve giysi kumbarası ile geri dönüşüme kazandırılacak olan giysiler ve ayakkabıların gelirleri omurilik hastaları ile kas hastalarına bağışlanacak. Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli'de toplam 34 noktaya yerleştirilen kullanılmış ayakkabı ve giysi kumbarası vatandaştan da takdir gördü.

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Pursaklar’a 34 giysi kumbarası
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