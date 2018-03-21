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Şüpheli kartondan parfüm şişesi çıktı

Giriş Tarihi: 21.3.2018
Şüpheli kartondan parfüm şişesi çıktı

Çankaya Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir restoranın önüne bırakılan karton kutuyu gören vatandaşlar, şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Kısa süre içinde adrese gelerek kutuyu inceleyen polis ekipleri, üzerinde kablo bulunan cismin patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine bomba imha uzmanlarını olay mahalline davet etti. Kısa süre sonra adrese ulaşan bomba imha uzmanı, cismi bir süre inceledikten sonra fünye yerleştirerek kontrollü şekilde patlattı. Cismin boş parfüm kutusu olduğunun anlaşılması üzerine herkes rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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Şüpheli kartondan parfüm şişesi çıktı
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