Yenimahalle’nin milli gururu oldu

Yenimahalle Belediyesi'nin 13 yaşındaki altın kulacı Merve Tuncel yine göğüsleri kabarttı. 14-18 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Türkiye'nin en prestijli yarışmasında iki ayrı dalda Türkiye Şampiyonu ve Türkiye rekortmeni olan başarılı sporcu, ülkemizi ve Yenimahalle'yi Comen Cup'ta temsil edecek. 8 yıldır Yenimahalle Belediyesi bünyesinde eğitim almaya devam eden ve dereceleriyle yürek hoplatan Tuncel, antrenörleri Yiğit Yüreğir ve Erhan Bulut ile birlikte gittiği İstanbul'dan da başı dik döndü. Yarışmaya katılan 450 yüzücü arasından sıyrılan Merve Tuncel, Türk Milli Takımına girmeye hak kazandı.

TÜRKİYE REKORU

Şampiyonada 50-100-200 metre Kelebek Türkiye Şampiyonu ve 400-800 metre Serbest Türkiye Şampiyonu olan Tuncel; 200 metre serbestte Türkiye 2'incisi, 100 metre serbestte Türkiye 3'üncüsü ve 200 metre karışık ile 50 metre serbestte de Türkiye 4'üncüsü oldu. 200 metre kelebekte 2.16.90 derecesiyle şov yapan Tuncel, 13 Yaş Bayanlar Türkiye yeni rekortmeni oldu. Tuncel, şampiyonada gösterdiği başarı ve dereceleriyle COMEN CUP'a katılmaya da hak kazandı.