Afrin imecesi

Türk Silahlı Kuvvetleri
ve ÖSO, 57 günlük kahramanca mücadelenin ardından Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin
'i terörist unsurlardan temizleyerek bölgeyi kontrol altına aldı. AK Parti Ankara
İl Başkanlığı da Sosyal Politikalar Başkanı Ahmet Özbek koordinatörlüğünde bölgeye 5 kişilik bir heyet yolladı. Afrin halkı ile birebir olarak görüşen heyet vatandaşların ihtiyaçlarını tek tek listeledi. Heyetin Ankara'ya ulaştıracağı ihtiyaç analizinin ardından AK Parti Ankara
, nisan ayı başında ilçe teşkilatları, gönüllü STK ve vakıfların desteği ile yüzlerce yardım TIR'ını bölgeye gönderecek. İHTİYAÇ ANALİZİ YAPILIYOR
SABAH Ankara'ya konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı
, "Afrin'le ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bir grup arkadaşımız şuanda Afrin'deler… Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve ÖSO yardımı ile oradalar. Daha öncede buna benzer çalışmalar yaptık. Genellikle çalışmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Önce bir heyetimiz gidiyor, alan araştırması yapıyor ve ihtiyaç analizi yapıyor. Daha sonra bizde burada gerekli çalışmaları yaparak oraya götürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Maraş'taki Suriyelilere yönelik bir çalışma yapmıştık. 110 TIR'lık bir yardım göndermiştik. Afrin'de de müsaade edilen güvenli yerlerde bir yardım çalışması yapacağız" dedi. NABIZ TUTUYOR
Başkan Yamalı ayrıca, "Biz; teşkilatlarımız, halkımız, bazı kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar ile katkıda bulunmak isteyenleri çalışmanın içerisine katacağız. Arkadaşlarımız Afrin'den döndükten sonra çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Oradaki ekibimiz halkın nabzını tutuyor. Biz Ankara'nın sosyal ve ekonomik güçlerini burada toplayacağız. Güçlü ve sürekli bir ilişki olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı. NİSAN BAŞINDA YOLA ÇIKAR
Yardım konvoyunun Nisan ayının başında yola çıkacağını söyleyen Başkan Mustafa Nedim Yamalı, "Muhtemelen Nisan ayının başında büyük bir grubu yola çıkarırız. Zaten zaman zaman bir TIR'lık iki TIR'lık yardımları bölgeye gönderiyoruz. Ben Ankara'dan yüzlerce TIR'lık bir konvoy oluşur diye düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti. Afrin'de 36 köyde vatandaşlarla birebir görüşen heyet, bölgede en çok giyim ve yiyecek malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu tespit etti. 5 OKULA TADİLAT YAPILDI
Geçtiğimiz günlerde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
'ın talimatı ile Afrin'e giden ekipler bölgedeki 5 okulu baştan aşağı tadilat etti. Afrinli çocukların daha iyi şartlarda eğitim alması için çalışmalar yapan Keçiören Belediyesi ayrıca bölgeye bir tanede çocuk oyun alanı yaptı. Bahçelerinde çocukların güle oynaya oynadığı okullardan birine Afrin'de şehit düşen Piyade Üsteğmen Ahmet Aktepe'nin adı verildi. Park ve okullara açılış yapılacak.