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servislerine esnaf tepkisi

Başkanı , market ile sosyete pazarı işletenlerin servisçilik yapmasının dolmuşçu, taksici ve halk otobüsçü esnafını zarara uğrattığını ifade etti

Giriş Tarihi: 22.3.2018
AVM servislerine esnaf tepkisi
Taşımacı esnafı üzerindeki haksız rekabetin bir an önce son bulması gerektiğini ifade eden Genel Başkanı , "'ler, büyük marketler ve sosyete pazarları daha önce sınırlama getirilmesine rağmen personel taşımak için aldıkları ruhsatla müşteri taşıyorlar. Dolmuşçu, taksici, halk otobüsçü esnafı bu durumdan büyük zarar görüyor. Denetimler sıklaştırılmalı ve taşımacı esnafımız üzerindeki haksız rekabet bir an önce engellenmeli" dedi.

USULSÜZ TAŞINIYOR
AVM servislerinin müşteri çekmek için usulsüz taşımacılık yaptığını ileri süren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "AVM yönetimlerinin bu taşımacılık faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefi olmaları gerek. Personeli taşımak için ruhsat alıp müşterilere hizmet eden servisler amaç dışı kullanılıyor. Üstelik AVM'lerin birçoğu, taşımacılık faaliyeti yaptıkları güzergahlar ile saatleri internet siteleri üzerinden açıkça ilan ediyor. Periyodik aralıklarla hareket edip adeta taşımacı esnafa rakip olarak çalışıyorlar. Bu servislerin sayısı ve ulaşım ağları da günden güne genişliyor. Ancak bu adil bir uygulama değil. Çünkü Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre bir hizmet ücretsiz dahi verilse o hizmetin emsal değeri üzerinden bir ücret alınmış gibi vergisinin hesaplanıp devlete ödenmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"DENETİMLER ARTIRILMALI"
lerin taşımacılık faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefi olmaları gerektiğini söyleyen Palandöken, "AVM yönetimleri, taşımacılık faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefi olmalı. Maalesef bu konudaki denetimler yetersiz kalıyor. Sorunu daha önce de gündeme getirdik, bazı düzenlemeler yapıldı ancak personel taşımacılığı adı altında müşteri taşımaya devam ediyorlar. Birçok AVM servisinde müşterilerin alışveriş yaptıklarını gösteren fatura, fiş gibi belgeler de sorulmuyor. Vatandaşlar taksi, dolmuş, otobüs yerine ücretsiz servise binip işlerini hallediyorlar. Kaçak olarak faaliyet gösteren bu servisler acilen kaldırılmalı. Zaten akaryakıt fiyatları altında ezilen taşımacı esnafı bir de ücretsiz servisler yüzünden müşteri kaybederse evine ekmek götüremez hale gelir" ifadelerini kaydetti.
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AVM servislerine esnaf tepkisi
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