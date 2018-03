Down sendromu azalıyor

BUGÜN NELER OLDU

Açtığı eğitim merkezinde özel çocuklara eğitim veren Emine Demirel Aksoy, sağlık alanında yaşanan gelişmelerle down sendromunun azaldığını söyledi. Emine Demirel, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Çocuk Gelişim Bölümü'nde okurken özel eğitimli öğrencilere yönelik akademik çalışmalar yaptı. Aksoy, 24 yaşında açtığı eğitim merkeziyle yüzlerce özel çocuğu topluma kazandırıyor. Özel bireylere daha iyi eğitim sağlamak amacıyla eğitim hayatına da aralık vermeden devam eden Aksoy yüksek lisansını da konuşma bozukluğu üzerine yaptı. Türkiye'de yak- laşık 70 bin down sendromlu bulunduğunu belirten Aksoy, "Ne yazık ki down sendromunu tamamen ortadan kaldıramıyoruz. Tek yol eğitim. Sosyalleşme de bu eğitimin bir parçası. Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta ayrıştırılmadan yaşamaları gerekiyor. Özel bireyler evlerde hapsedilmemeli. Aileler çocuklarını alıp parklara gitsin, sinemaya, tiyatroya gitsin, toplu taşıma araçlarına binsinler, akranlarıyla bir araya gelsinler" diye konuştu.Down sendromunda en büyük görevin ailelere düştüğünü ifade eden Aksoy, "Devlet özel rehabilitasyon merkezlerine destek veriyor. Bu da engelli bireylere yetmiyor. Onların öğrenme düzeyi yavaş olduğu için ek derseler verilmeli. Devlet desteği artırılmalı" dedi. Aksoy, zihinsel gerilik ve birçok hastalığı da beraberinde getiren down sendromunda erken tedavinin hayat kurtardığını söyledi.