Halılarınızı kaptırmayın

Kuru Temizleyiciler, Çamaşır ve Halı Yıkayıcıları Esnafı Odası Başkanı Muharrem Erdal
son zamanlarda artan kaçak halı yıkamayla ilgili vatandaşları uyararak, "Odamızda hemen hemen 400'e yakın kayıtlı üyemiz var. Bu sayı az. Neden az? Odamıza kayıt olmayıp kaçak çalışan çok. Odamıza bu konuda çok şikayet geliyor. Ancak odamızda kayıtlar olmadığı için dikkate almıyoruz. Vatandaşlardan ricamız halılarını verirken odamızı arasınlar. Odaya kayıtlı olup olmadığını sorsunlar. Odaya kaydı var mı diye sormalarında fayda var. Vatandaş firmayı arıyor. Telefonu açan yok. Eğer bizi arayıp bizden öğrenirlerse odaya kayıtlı olup olmadığını müdahale edebiliriz. Ancak değilse bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Geçmiş olsun. Şimdi sezon açıldı. Vatandaşların daha dikkat etmeleri gerekiyor" dedi. "ZAMAN İSTİYORUZ …"
Mamak esnafının yer ve ruhsat konusunda sorunların olduğunu belirten Başkan Erdal "Kıbrıs Mahallesi , İmrahor ve Kayaş bölgelerinde imar ve ruhsat sıkıntıları var. Mamak Belediyesi 200 halıcı esnafının ruhsatlarını iptal ediyor. Olmayanları da çıkarıyor. Biz Başkan Mesut Akgül ile görüştük. Kendisinden 6 ay gibi bir süre rica ettik. Aslında haklılar. Belediyenin istediği şartları hiç biri yerine getirmemiş. Biz Başkanımızdan sizin aracılığınızla bir süre vermelerini rica ediyoruz. Arkadaşların yeni yerler bulup açması için bir süre vermesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.