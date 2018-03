İş hayatına atıldı şimdi burs veriyor

BUGÜN NELER OLDU

Mühendis bir anne ve babanın tek çocuğu Betim Erçayan 'ın (26) hayatı, Down Sendromu Derneği'nin Sabancı Vakfı tarafından sağlanan hibe programıyla değişti. Down sendromlu gençlere yönelik düzenlenen meslek edindirme kursuna katılan Erçayan, aldığı eğitimler sonrasında bir bebek mağazasında satış elemanı olarak çalışmaya başladı. İş hayatına atılmasıyla öz güveni daha çok yerine gelen Erçayan, kazandığı parayla kuzenine ve tıp öğrencisi bir arkadaşına eğitim bursu veriyor.Para kazanmanın çok güzel olduğunu dile getiren Erçayan, "İşe kendim gidiyorum, her şeyi tek başıma yapabiliyorum. Aldığım parayı da sadece eğitime harcıyorum" dedi. Erçayan, bu duruma gelmesindeki en büyük etkenlerden birinin kendisini her zaman destekleyen annesi olduğuna söyledi. Betim Erçayan'ın jeofizik mühendisi annesi Ayten Erçayan ise kızının çalışmaya başladıktan sonra kendi evine çıkmak istediğini anlattı. Anne Erçayan, "Bize bu fikirle geldiğinde biz ona evde her şeyi kendisinin yapması koşuluyla bunun mümkün olabileceğini söyledik. Şu anda bir evin bütün eksiğini kendisini yapabiliyor. Aynı apartmanda ayrı dairelerde yaşıyoruz. Betim bizim üst katımızda oturuyor. Birbirimize gitmek için haberleşiyoruz. Yaklaşık iki yıldır bizden ayrı yaşıyor, 3 yıldır da çalışıyor. Aklım hiç onda kalmıyor. Betim'in kontrollü bir özgürlüğü var" diye konuştu.Downsendromlu ailelerinin, çocuklarının hayatlarına nasıl devam edecekleri konusunda endişe duyduklarını dile getiren Erçayan, şunları kaydetti: "Bizden sonra ne olur? Biz hep bu soruyu sorarız. Betim kendi başına yaşamını sürdürse bile bazı gerçekler de var. O yüzden en büyük isteğim, devlet eliyle korunabilmesi ve desteklenebilmesidir, yaşam standardı bozulmadan bir şekilde kontrol altında tutulabilmesidir."